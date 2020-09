Cina, Fiume Qiantang in piena travolge le macchine che costeggiano la riva | video (Di mercoledì 23 settembre 2020) Di colpo, un'onda anomala spazza via le macchine, creando panico negli automobilisti in carreggiata. Siamo a Hangzhou, Cina, dove il Fiume Qiantang è esondato a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. Nel video si vede arrivare il frangente che si scaglia contro le macchine che costeggiavano la riva del Fiume. Secondo i media locali non ci sono vittime.Inondazione Cina NoneIl presidente Xi Jinping in visita agli agricoltori della provincia di Jilin nel Nordest della Cina Il presidente Xi Jinping in visita agli agricoltori della provincia di Jilin ...Caos ad Hong Kong, Pechino continua ad accusare gli Usa Il documentario di Cctv Leggi su panorama (Di mercoledì 23 settembre 2020) Di colpo, un'onda anomala spazza via le, creando panico negli automobilisti in carreggiata. Siamo a Hangzhou,, dove ilè esondato a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. Nelsi vede arre il frangente che si scaglia contro leche costeggiavano ladel. Secondo i media locali non ci sono vittime.InondazioneNoneIl presidente Xi Jinping in visita agli agricoltori della provincia di Jilin nel Nordest dellaIl presidente Xi Jinping in visita agli agricoltori della provincia di Jilin ...Caos ad Hong Kong, Pechino continua ad accusare gli Usa Il documentario di Cctv

Un enorme “tsunami” di spazzatura pieno di detriti di plastica ha colpito le spiagge dell’Honduras, in particolare l’area di Omoa, una delle più belle e turistiche. Secondo le autorità Honduregne i ri ...

La giostra con le statue che si baciano: la nuova attrazione in Cina

Si trova a Chongqing, nella Cina sud-occidentale ... BaiMa e Fairy, separate dal fiume Wujiangs. Il canyon li ha allontanati per oltre mille anni, facendoli incontrare solo nei loro sogni.

