Caso Marco Vannini, la madre del ragazzo: "Ancora bugie da parte degli assassini" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Marina Conte, la madre di Marco Vannini, ha commentato duramente l'ennesima dichiarazione da parte della difesa dei Ciontoli Marina Conte e Marco Vannini (Fonte foto: web)Ha parlato subito dopo le ultime dichiarazioni della difesa, Marina Conte, madre di Marco Vannini, ucciso all'età di vent'anni, in casa della sua fidanzata. Le parole della difesa di Ciontoli, non sono piaciute affatto alla genitrice del suo figlio unico. La donna, dichiara di non aver mai chiesto vendetta, ma quanto meno serietà e che la verità venisse fuori, perché giustizia sia fatta. Ma la verità, dice la donna è quella processuale e quindi almeno ora la famiglia, vorrebbe giustizia.

