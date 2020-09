Bandito scippa orologio a 26enne in Porsche. Il ragazzo lo insegue e il pregiudicato cade (Di mercoledì 23 settembre 2020) Bandito scippa orologio a ragazzo in Porsche. Il 26enne lo insegue facendolo cadere. Per il pregiudicato un trauma cranico. MILANO – Il colpo dello specchietto poteva trasformarsi in tragedia. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, un Bandito ha scippato un orologio a un ragazzo in Porsche. Immediata la reazione del 26enne che ha inseguito il pregiudicato per recuperare il suo Patek Philippe da 38mila euro. La caccia si è conclusa con la moto contro il palo e una delle due persone a bordo finita in ospedale. Tra di loro anche Espedito Torino, un Bandito molto conosciuto in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020)in. Illofacendolore. Per ilun trauma cranico. MILANO – Il colpo dello specchietto poteva trasformarsi in tragedia. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, unhato una unin. Immediata la reazione delche ha inseguito ilper recuperare il suo Patek Philippe da 38mila euro. La caccia si è conclusa con la moto contro il palo e una delle due persone a bordo finita in ospedale. Tra di loro anche Espedito Torino, unmolto conosciuto in ...

