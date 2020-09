Ares gate | bomba di Adua al Gf | Per me è istigazione al suicidio E la regia stacca

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) "Per meal".diDel Vesco al Grande Fratello Vip 5 su quello che; stato rinviato battezzato "".e Massimiliano Morra, all'interno della casa del GFVip, hanno scoperchiato il vaso di Pandora su presunte vessazioni e presunto terrorismo psicologico subito in un'agenzia che sarebbe da ricondurre all'Film, società di produzione di proprietà di Alberto Tarallo (si ipotizza che sia lui Lucifero, nda) e Teodosio Losito, quest'ultimo morto suicida il 9 gennaio 2019. Il caso sta facendo impallidire il "Prati" e sembra solo all'inizio. Oggi,e Massimiliano hanno aggiunto un altro tassello. Erano in ...