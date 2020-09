Allarme bomba a Parigi: evacuata la Tour Eiffel [LIVE] (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questa mattina la Tour Eiffel è stata evacuata, dopo che la polizia ha ricevuto una telefonata che avvertiva della presenza di una bomba. Una fonte della polizia ha dichiarato a BFM TV che sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine. Isolata e chiusa al traffico tutta la zona circostante il monumento simbolo di Parigi.L'articolo Allarme bomba a Parigi: evacuata la Tour Eiffel LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questa mattina laè stata, dopo che la polizia ha ricevuto una telefonata che avvertiva della presenza di una. Una fonte della polizia ha dichiarato a BFM TV che sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine. Isolata e chiusa al traffico tutta la zona circostante il monumento simbolo di.L'articololaMeteo Web.

grillotalpa : RT @UnioneSarda: #Arborea, la scoperta di un sub fa scattare l'allarme bomba - UnioneSarda : #Arborea, la scoperta di un sub fa scattare l'allarme bomba - NucciottiLuca : RT @dukana2: Sta suonando l’allarme all’#Eni di #Viggiano in #Basilicata ??è quella “bomba” di #benzene e #IdrogenoSolforato ci sta avvelena… - ilapera : Catania - Carmelo Barbagallo USB Vigili Fuoco Sicilia lancia allarme per bomba d'acqua nel catanese, interventi e m… - LuigiBevilacq17 : RT @cippiriddu: Conte piuttosto che schierare un Primavera titolare alla prima giornata avrebbe scatenato un allarme bomba per far rinviare… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme bomba Arborea, allarme bomba nel mare di S'Ena Arrubia L'Unione Sarda Pacco bomba al presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini

Pacco bomba anonimo al presidente dell'azienda siderurgica di Lonato del Garda, in provincia Brescia, e leader degli industriali bresciani, Giuseppe Pasini. All'interno un detonatore e ...

BANCHE/ Il “buco nero” italiano che fa scattare l’allarme sugli Npl

Gli Npl stanno tornando a essere un problema in prospettiva per il sistema bancario italiano. Forse non per colpa delle regole europee Bomba NPLs, EBA, Calendar Provisioning. Un qualunque comune letto ...

