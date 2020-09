Allarme bomba a Parigi | evacuata la Torre Eiffel

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set –. E’ statalae l’intera zona attorno al monumento più famoso e visitato di Francia. In corso le verifiche degli artificieri. Il gestore dellaha spiegato che la polizia ha ricevuto una telefonata minatoria (anonima) intorno alle 11 di stamani. In aggiornamento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

TgLa7 : Allarme bomba, evacuata Tour Eiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava attentato - ilriformista : Allarme bomba alla #TorreEiffel: evacuato il monumento simbolo di #Parigi - Agenzia_Ansa : Allarme bomba a #Parigi, evacuata la #TourEiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava un attentato #ANSA - iacovettide : Allarme bomba, evacuata la Torre Eiffel - Il Fatto Quotidiano - 92Spagnolo : #TourEiffel evacuata per allarme bomba. Tutti gli aggiornamenti su @NewsMondo1 -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme bomba

Paura in Francia dove poco prima dell'ora di pranzo è scattato l'allarme bomba a Parigi. La polizia ha evacuato l'area intorno alla Tour Eiffel: la minaccia è arrivata per telefono. Le strade sotto la ...La Tour Eiffel di Parigi è stata evacuata per un allarme bomba, secondo quanto riferiscono i media locali. Sono in corso verifiche da parte degli artificieri.