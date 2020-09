Willy, i fratelli Bianchi nel braccio di Rebibbia insieme a predatori sessuali e agenti accusati di abuso di potere (Di martedì 22 settembre 2020) I fratelli Gabriele e Marco Bianchi sono stati trasferiti dalle celle anti-Covid a quelle di isolamento precauzionale di Rebibbia, tra i detenuti accusati di reati sessuali o ex agenti a cui sono stati contestati reati relativi all’abuso di potere. Momenti d’aria e passaggi per loro si svolgeranno in orari diversi rispetto agli altri. “I due giovani reclusi sono stati trasferiti nel G9 sotto stretta sorveglianza”, dichiara il Garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. Era troppo pericoloso per loro condividere gli spazi comuni del carcere romano: la ferocia gratuita con cui nella notte tra il 5 e il 6 settembre avrebbero massacrato, fino a ucciderlo,Willy Monteiro Duarte nella piazza di Colleferro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) IGabriele e Marcosono stati trasferiti dalle celle anti-Covid a quelle di isolamento precauzionale di, tra i detenutidi reatio exa cui sono stati contestati reati relativi all’di. Momenti d’aria e passaggi per loro si svolgeranno in orari diversi rispetto agli altri. “I due giovani reclusi sono stati trasferiti nel G9 sotto stretta sorveglianza”, dichiara il Garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. Era troppo pericoloso per loro condividere gli spazi comuni del carcere romano: la ferocia gratuita con cui nella notte tra il 5 e il 6 settembre avrebbero massacrato, fino a ucciderlo,Monteiro Duarte nella piazza di Colleferro, ...

