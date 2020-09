Una “mini-Luna” sta per entrare nell’orbita terrestre, resterà fino a maggio. E nel 2024 la Nasa riporterà l’uomo sul satellite (Di martedì 22 settembre 2020) Una “nuova” luna, più piccola di quella vera, resterà nei nostri cieli da ottobre a maggio 2021. L’oggetto denominato “2020 So“, che potrebbe essere un asteroide o un detrito spaziale, dal prossimo mese incrocerà l’orbita della Terra, finendo per essere “catturato” dalla forza di gravità del nostro Pianeta e diventando così un nuovo satellite. Per il momento gli studiosi hanno classificato 2020 So come un asteroide Apollo, che indica un tipo di oggetto celeste che incrocia il suo cammino con quello della Terra. Ma la sua orbita particolare e la sua bassa velocità fanno pensare che si tratti un detrito spaziale, cioè un manufatto realizzato dall’uomo che si è “perso” nello spazio. L’astronomo Paul Chodas della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Una “nuova” luna, più piccola di quella vera, resterà nei nostri cieli da ottobre a2021. L’oggetto denominato “2020 So“, che potrebbe essere un asteroide o un detrito spaziale, dal prossimo mese incrocerà l’orbita della Terra, finendo per essere “catturato” dalla forza di gravità del nostro Pianeta e diventando così un nuovo. Per il momento gli studiosi hanno classificato 2020 So come un asteroide Apollo, che indica un tipo di oggetto celeste che incrocia il suo cammino con quello della Terra. Ma la sua orbita particolare e la sua bassa velocità fanno pensare che si tratti un detrito spaziale, cioè un manufatto realizzato dall’uomo che si è “perso” nello spazio. L’astronomo Paul Chodas della ...

