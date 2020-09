“Suarez mastica l’italiano” ma l’esame “mordi e fuggi” era una farsa. E Twitter si scatena (Di martedì 22 settembre 2020) La farsa dell’esame di Suarez prende i toni dell’assurdo nei commenti sui social. Che già si erano scatenati nell’immediato post-esame, quando più o meno tutti si erano resi conto che due prove, scritto e orale, sostenute in appena dieci minuti erano quantomeno sospette. Ora che la Procura di Perugia ha accertato – con tanto di intercettazioni – la “truffa”, in particolare su Twitter l’indignazione diffusa produce dei veri pezzi di comicità. Da Suarez che “mastica l’Italiano” all’esame “mordi e fuggi”. Il reddito dà cittadinanza#Suarez — Corsivi Granata (@CorriereG) September 22, 2020 Suarez alla prova orale di Italiano pic.Twitter.com/3IrmjfXOrl — Calcio liquido e sagacia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Ladell’esame di Suarez prende i toni dell’assurdo nei commenti sui social. Che già si eranoti nell’immediato post-esame, quando più o meno tutti si erano resi conto che due prove, scritto e orale, sostenute in appena dieci minuti erano quantomeno sospette. Ora che la Procura di Perugia ha accertato – con tanto di intercettazioni – la “truffa”, in particolare sul’indignazione diffusa produce dei veri pezzi di comicità. Da Suarez che “l’Italiano” all’esame “mordi e fuggi”. Il reddito dà cittadinanza#Suarez — Corsivi Granata (@CorriereG) September 22, 2020 Suarez alla prova orale di Italiano pic..com/3IrmjfXOrl — Calcio liquido e sagacia ...

napolista : 'Suarez mastica l'italiano' ma l'esame 'mordi e fuggi' era una farsa. E Twitter si scatena L'indignazione social pr… - yanez_2006 : RT @FabbrilorFabbri: Chiellini smentisce: “Non è vero che Suarez non mastica l’italiano!” #Suarez - dorinileonardo : RT @FabbrilorFabbri: Chiellini smentisce: “Non è vero che Suarez non mastica l’italiano!” #Suarez - MarcoPallaoroRN : Non mastica bene l’italiano ??#Suarez #cittadinanza #LuisSuarez # - DRusconi : RT @DRusconi: #Suarez un po' di italiano comunque lo mastica.Chiellini -

Ultime Notizie dalla rete : “Suarez mastica