La Premier League ha diramato un comunicato ufficiale, commentando la decisione del governo britannico di mantenere ancora gli Stadi chiusi al pubblico. Decisione che segue il rialzo dei contagi, stabilmente sopra le 4.000 unità giornaliere nell'ultima settimana. «La Premier League prende atto dell'annuncio del governo oggi e mentre la salute della nazione deve rimanere la … L'articolo Stadi chiusi in Inghilterra, la Premier League: «Siamo delusi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

