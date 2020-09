Sette milioni e mezzo di elettori del No, un capitale da mettere a frutto (Di martedì 22 settembre 2020) Sette milioni e mezzo di elettori, il 30,36% dei votanti, hanno trasgredito le indicazioni dei rispettivi partiti. Sette milioni e mezzo di elettori, il 30,36% dei votanti, hanno richiamato all’ordine il 97% dei deputati.Sette milioni e mezzo di elettori, il 30,36% dei votanti, rappresentano un’inattesa rottura con la retorica antipolitica che da un quarto di secolo caratterizza vecchi e nuovi media, vecchi e nuovi soggetti politici.Sette milioni e mezzo di elettori, il 30,36% dei votanti, hanno detto basta con la demagogia imperante e con orgoglio si sono fatti scudo alla funzione del Parlamento e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020)di, il 30,36% dei votanti, hanno trasgredito le indicazioni dei rispettivi partiti.di, il 30,36% dei votanti, hanno richiamato all’ordine il 97% dei deputati.di, il 30,36% dei votanti, rappresentano un’inattesa rottura con la retorica antipolitica che da un quarto di secolo caratterizza vecchi e nuovi media, vecchi e nuovi soggetti politici.di, il 30,36% dei votanti, hanno detto basta con la demagogia imperante e con orgoglio si sono fatti scudo alla funzione del Parlamento e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sette milioni Sette milioni e mezzo di elettori del No, un capitale da mettere a frutto L'HuffPost Coronavirus, Trump: “Covid non colpisce i giovani”. Gb, chiusura alle 22 per pub e ristoranti

Dagli Stati Uniti, che resta il Paese più colpito con quasi sette milioni di casi, il presidente Donald Trump afferma di nuovo che il Covid-19 colpisce “realmente” solo le persone che hanno “altri ...

Oms: Europa, forte aumento vittime. Ma nel mondo i decessi sono in calo. Record di contagi

Due milioni di positivi al Coronavirus, registrati nella settimana tra il 14 e il 20 settembre. Putroppo ancora numeri da record per la pandemia, con un incremento rispetto ai sette giorni precedenti ...

