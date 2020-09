Referendum | la rivincita di Di Maio e Toninelli e il selfie ironico per Costacurta | “Grazie Billy”

(Di martedì 22 settembre 2020) Undi coppia tra il ministro degli Luigi die Daniloe la scritta a caratteri cubitali “Grazie Billy”. Dopo i risultati del voto al, c’è tempo anche per l’ironia per il ministro Cinque Stelle che ha pubblicato lo scatto rivolto all’ex difensore del Milan Billy, il quale, nei giorni scorsi, aveva sostenuto le ragioni del “No” dichiarando: “Non voglio vedere le facce di Ditrionfanti”. E, Di, dopo aver incassato la vittoria del Sì (cosa succede adesso con la vittoria del sì), ha scelto di rispondere con unche lo ritrae sorridente, proprio con l’ex ministro delle Infrastrutture. Con una ...

Corriere : Di Maio e Toninelli, rivincita su Billy Costacurta. Selfie con sorrisi e un «grazie» - SalvoDiBetta : @Kotiomkin @davidedavideDG Il referendum era una possibilità nella vita. vinci o perdi senza 'rivincita'. - nina_sili16 : RT @Corriere: Di Maio e Toninelli, rivincita su Billy Costacurta. Selfie con sorrisi e un «grazie» - Maurizi07267041 : RT @Corriere: Di Maio e Toninelli, rivincita su Billy Costacurta. Selfie con sorrisi e un «grazie» - LorStecchetti : @matteorenzi @EugenioGiani Renzi voleva prendersi in Puglia la rivincita di un certo referendum che lo mandò a casa... -

Dopo i risultati del voto al referendum, c'è tempo anche per l'ironia per il ministro Cinque Stelle che ha pubblicato lo scatto rivolto al difensore del Milan Billy Costacurta, il quale, nei giorni ...