Referendum, come cambia il Parlamento adesso (Di martedì 22 settembre 2020) Con la vittoria del Sì al Referendum, entra pienamento in vigore la legge dell'8 ottobre 2019 che riduce il numero dei parlamentari da 945 (fissato nel 1963) a 600. Il che non significa che di colpo sarà possibile procedere al taglio, anzi politicamente l'esito del Referendum secondo molti notisti favorirà la vita della XVIII legislatura fino alla sua scadenza naturale nel marzo 2023. Oltre un terzo dei seggi parlamentari non ci saranno più nella prossima, e questo intertempo sarà comunque necessario per ridisegnare i collegi elettorali per adeguarli a un numero ridotto di rappresentanti. Il taglio che porta la cifra complessiva di deputati e senatori a 600 non si applicherà da subito, ma varrà solo per la prossima legislatura. Se non ci saranno quindi elezioni anticipate, sarà applicato a partire ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 settembre 2020) Con la vittoria del Sì al, entra pienamento in vigore la legge dell'8 ottobre 2019 che riduce il numero dei parlamentari da 945 (fissato nel 1963) a 600. Il che non significa che di colpo sarà possibile procedere al taglio, anzi politicamente l'esito delsecondo molti notisti favorirà la vita della XVIII legislatura fino alla sua scadenza naturale nel marzo 2023. Oltre un terzo dei seggi parlamentari non ci saranno più nella prossima, e questo intertempo sarà comunque necessario per ridisegnare i collegi elettorali per adeguarli a un numero ridotto di rappresentanti. Il taglio che porta la cifra complessiva di deputati e senatori a 600 non si applicherà da subito, ma varrà solo per la prossima legislatura. Se non ci saranno quindi elezioni anticipate, sarà applicato a partire ...

ShooterHatesYou : Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e… - CottarelliCPI : Sono in attesa in stazione a Cremona del treno che mi porterà a Milano dove voto domani mattina per il referendum.… - you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - andaloannamaria : RT @matteoc1951: Quel 30% di no al referendum è composto da chi vive di politica e da chi da quella politica trae sostentamento ai danni de… - ElisaCesaretti : RT @ShooterHatesYou: Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e asp… -