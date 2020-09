Perugia, il procuratore Cantone: esame di Suarez, punteggio attribuito prima (Di martedì 22 settembre 2020) L’esame di lingua italiana di Luis Suarez era una truffa: gli argomenti della prova, scritta e orale, erano concordati prima. E secondo la Procura di Perugia il punteggio era stato addirittura già attribuito prima. Un fake, nemmeno ben congegnato: la velocità con la quale Suarez aveva portato a casa la promozione aveva alzato immediatamente un polverone. Il procuratore di Perugia, Raffaele Cantore, ha diffuso un comunicato ufficiale: “Durante le indagini delegate fin dal febbraio 2020 al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, per i fatti diversi e maturati nel contesto dell’Università per Stranieri, sono emerse ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) L’di lingua italiana di Luisera una truffa: gli argomenti della prova, scritta e orale, erano concordati. E secondo la Procura diilera stato addirittura già. Un fake, nemmeno ben congegnato: la velocità con la qualeaveva portato a casa la promozione aveva alzato immediatamente un polverone. Ildi, Raffaele Cantore, ha diffuso un comunicato ufficiale: “Durante le indagini delegate fin dal febbraio 2020 al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di, per i fatti diversi e maturati nel contesto dell’Università per Stranieri, sono emerse ...

