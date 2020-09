Palermo, ciclo di tamponi e test sierologico per i rosanero: c’è attesa per la firma Broh. I dettagli (Di martedì 22 settembre 2020) Jeremie Broh è arrivato al "Renzo Barbera".Il centrocampista classe '97, atterrato ieri sera nel capoluogo siciliano, si è recato presso l'impianto sportivo di Viale del Fante per effettuare il tampone, prima di svolgere le consuete visite mediche di rito e porre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Palermo. Al Barbera, insieme al calciatore di origini ivoriane, anche tutto il resto della squadra di mister Roberto Boscaglia, tutti i componenti del club rosanero e la Primavera, anch'essi sottoposto ai consueti tamponi. La dirigenza rosanero, dunque, resta in attesa dell'esito degli esami prima di presentare il nuovo contratto a Broh, la cui firma - secondo indiscrezioni ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Jeremieè arrivato al "Renzo Barbera".Il centrocampista classe '97, atterrato ieri sera nel capoluogo siciliano, si è recato presso l'impianto sportivo di Viale del Fante per effettuare il tampone, prima di svolgere le consuete visite mediche di rito e porre lasul contratto che lo legherà ufficialmente al. Al Barbera, insieme al calciatore di origini ivoriane, anche tutto il resto della squadra di mister Roberto Boscaglia, tutti i componenti del clube la Primavera, anch'essi sottoposto ai consueti. La dirigenza, dunque, resta indell'esito degli esami prima di presentare il nuovo contratto a, la cui- secondo indiscrezioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ciclo Inchiesta in Sicilia della Commissione nazionale sul ciclo dei rifiuti BlogSicilia.it Rifiuti ed imballaggi, proseguono i seminari di Conai e Sicindustria: ecco dove

Palermo, Ragusa, Agrigento, Messina e Caltanissetta a orientarsi fra norme per una ripresa sicura, tematiche ambientali, detenzione e regimi autorizzativi del ciclo dei rifiuti. Un ciclo di ...

Mazara del Vallo

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie) sarà in missione in Sicilia occidentale ...

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie) sarà in missione in Sicilia occidentale ...