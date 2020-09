Mojica | “L’Atalanta è una società eccellente | sono molto felice”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 settembre 2020) Johan, nuovo esterno dell’Atalanta ufficializzato nel pomeriggio, ha rilasciato la sua prima intervista al canale ufficiale del club bergamasco. Queste le sue prime parole da nerazzurro: “felice di essere qui in questa grande società, c’è stata per fortuna l’occasione di arrivare in un club. Ho molta voglia di lavorare e di aiutare la squadra affinché continui a crescere e prosegua l’ottimo lavoro che ha fatto dentro e fuori dal campo. L’ho seguita e la squadra mi piace, sembraarmoniosa quando gioca – prosegue l’esterno. “Ho lavorato per molti anni per arrivare doveora.mancino, gioco come terzino sinistro, come esterno o ala. Conosco ...