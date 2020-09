Graziani | “Juventus quattro gradini sopra a tutti Stupito dalla Fiorentina”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 settembre 2020) Riparte la Serie A. C'è grande curiosità tra gli appassionati: la Juventus riuscirà a conquistare il decimo scudetto consecutivo o sarà l'anno dell'abdicazione? Quali saranno le rivelazioni del campionato da poco iniziato?caption id="attachment 1011595" align="alignnone" width="601"(facebook)/captionPRONOSTICIA queste domande ha provato a rispondere Francescoai microfoni di Radio Sportiva: "Aspettando di vedere l'Inter, agguerrita pretendente al titolo ma ancora un gradino sotto, la Juventus ha ribadito che è ancorale altre. Il Napoli ha una struttura consolidata negli anni e sarà un'altra squadra che farà di tutto per non far rivincere la Juventus. Mi è piaciuta molto la Fiorentina, cresciuta tecnicamente ...