Fausto Leali espulso dal GF Vip: “Non sono razzista, mi spiace che i miei familiari subiscano questa cosa” (Di martedì 22 settembre 2020) Non si può certo dire che Fausto Leali non verrà ricordato per la sua parentesi, breve ma intensa, al Grande Fratello Vip 5. Dall’ingresso insieme a Matilde Brandi agli scherzi subiti dagli altri inquilini, passando per quattro chiacchiere in libertà su Mussolini e dintorni: prima dell’espulsione, Leali era stato uno dei protagonisti assoluti della prima settimana del GF Vip. Purtroppo per lui, il provvedimento disciplinare era per certi versi inevitabile: da anni in Italia – e nel mondo – si sta combattendo la piaga del razzismo, quindi rivolgere a un concorrente di colore la parola negro (nonostante il contesto scherzoso) poteva avere un’unica conseguenza. Il perdono di Enock prima della squalifica Molti si aspettavano che l’espulsione fosse comunicata a inizio puntata, ma le ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020) Non si può certo dire chenon verrà ricordato per la sua parentesi, breve ma intensa, al Grande Fratello Vip 5. Dall’ingresso insieme a Matilde Brandi agli scherzi subiti dagli altri inquilini, passando per quattro chiacchiere in libertà su Mussolini e dintorni: prima dell’espulsione,era stato uno dei protagonisti assoluti della prima settimana del GF Vip. Purtroppo per lui, il provvedimento disciplinare era per certi versi inevitabile: da anni in Italia – e nel mondo – si sta combattendo la piaga del razzismo, quindi rivolgere a un concorrente di colore la parola negro (nonostante il contesto scherzoso) poteva avere un’unica conseguenza. Il perdono di Enock prima della squalifica Molti si aspettavano che l’espulsione fosse comunicata a inizio puntata, ma le ...

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - EsercitoCrucian : RT @TheDudeHunter: @EsercitoCrucian Fausto Leali è Ligabue - Nicol81885929 : RT @EsercitoCrucian: Ridicolizzato un mito come Fausto #Leali per na cagata fatta passar per il solito razzismo della minchia. Viva la Lib… -