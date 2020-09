CorriereCitta : Elezioni Genzano 2020: risultati Sindaco, liste, preferenze e consiglieri eletti - infoitinterno : GENZANO - Elezioni Comunali, ha votato il 65,49% degli elettori (nel 2016 il 66,93%) - ilmamilio : Elezioni comunali Castelli Romani, urne chiuse. Dati definitivi affluenza: Genzano 65%, Albano 67%, Ariccia 66%, Ro… - CorriereCitta : Risultati elezioni Genzano 2020: affluenza, scrutini, segui la diretta in tempo reale - marcobizzoni : #RIFONDAZIONE #COMUNISTA #ELEZIONI COMUNALI 2020. BASTA DOVER SCEGLIERE TRA #PESTE E #COLERA, LE ALTERNATIVE CI SO… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Genzano

Castelli Notizie

Si sono concluse alle 15 regolarmente le votazioni per il referendum e per le amministrative in tutt ...Ore 16.45 – C’è il sole su questa giornata di elezioni su tutto il territorio e ... i dati ufficiali dell’affluenza per le Amministrative dai seggi del Comune di Genzano di Roma. Alle ore 12 hanno ...