Dopo le Regionali, Zingaretti avverte: «Ora una fase nuova nel governo: subito Mes e decreti sicurezza» – Il video (Di martedì 22 settembre 2020) Nicola Zingaretti passa all’incasso Dopo i risultati delle Regionali e chiede una svolta nell’azione di governo. A partire dal tema dell’immigrazione: «Crediamo che vada aperta una fase nuova», ha detto infatti il segretario dem in una conferenza stampa al Nazareno, «i nuovi decreti sicurezza ora vanno approvati, prima in Consiglio dei ministri e poi con l’iter legislativo». Zingaretti ha rivendicato quelli che considera i successi della sua gestione: «Siamo tornati primo partito, il pilastro attorno al quale costruire grandi alleanze competitive». E ha ricordato che «se si sommano le percentuali delle forze che costituiscono l’attuale maggioranza il totale ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Nicolapassa all’incassoi risultati dellee chiede una svolta nell’azione di. A partire dal tema dell’immigrazione: «Crediamo che vada aperta una», ha detto infatti il segretario dem in una conferenza stampa al Nazareno, «i nuoviora vanno approvati, prima in Consiglio dei ministri e poi con l’iter legislativo».ha rivendicato quelli che considera i successi della sua gestione: «Siamo tornati primo partito, il pilastro attorno al quale costruire grandi alleanze competitive». E ha ricordato che «se si sommano le percentuali delle forze che costituiscono l’attuale maggioranza il totale ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Urne aperte per regionali e referend… - fanpage : 'Per noi è un risultato strepitoso' Tutta la soddisfazioni di Matteo Renzi all'indomani dei risultati elettorali. - Corriere : Nelle Marche svolta dopo 25 anni, trionfa il centrodestra: «Territorio da ricostruire» - LegaSalvini : ZINGARETTI E CONTE, IL RETROSCENA: SUBITO VIA I DECRETI SICUREZZA - adrianobusolin : #diovifulmini Nicola #Zingaretti e Giuseppe #Conte, il retroscena: subito via i #decretisicurezza, il #governo 'ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Regionali Renzi esulta dopo le elezioni regionali: “Per Italia Viva risultato strepitoso” Fanpage.it Coronavirus, in Liguria quadro stabile e inviariato: prosegue il monitoraggio del sistema sanitario ligure sulle scuole

Resta sotto controllo la circolazione del virus nel comune della Spezia ma non si è più osservato un aumento dei casi dopo le misure anti assembramento ... sanitarie e il sindaco della Spezia, insieme ...

Covid Italia, bollettino di oggi: 1.392 nuovi casi e14 morti. Aumentano le terapie intensive

Il Lazio è la regione con il maggior numero di nuovi casi positivi (238 ... 65 da ieri (3.455 dall'inizio dell'emergenza), mentre le vittime raggiungono quota 300, dopo l'ultimo decesso registrano da ...

Resta sotto controllo la circolazione del virus nel comune della Spezia ma non si è più osservato un aumento dei casi dopo le misure anti assembramento ... sanitarie e il sindaco della Spezia, insieme ...Il Lazio è la regione con il maggior numero di nuovi casi positivi (238 ... 65 da ieri (3.455 dall'inizio dell'emergenza), mentre le vittime raggiungono quota 300, dopo l'ultimo decesso registrano da ...