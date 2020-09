Di Maio festeggia: 'Il governo è più forte', ma il M5s non esiste più, (Di martedì 22 settembre 2020) 'Di certo c'è stata una forte polarizzazione del voto. Lo schema a tre non ha funzionato. Dobbiamo tenere conto del fatto che dove siamo in coalizione spesso andiamo meglio nelle urne. E questo deve ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) 'Di certo c'; stata unapolarizzazione del voto. Lo schema a tre non ha funzionato. Dobbiamo tenere conto del fatto che dove siamo in coalizione spesso andiamo meglio nelle urne. E questo deve ...

Pedro69280970 : RT @LaVeritaWeb: I 5 Stelle vanno male ovunque. Anche l'alleanza con il Pd vacilla. Alle suppletive in Sardegna il candidato comune dem-pen… - milkoffy : RT @LaVeritaWeb: I 5 Stelle vanno male ovunque. Anche l'alleanza con il Pd vacilla. Alle suppletive in Sardegna il candidato comune dem-pen… - MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: I 5 Stelle vanno male ovunque. Anche l'alleanza con il Pd vacilla. Alle suppletive in Sardegna il candidato comune dem-pen… - globalistIT : - Robert1936pe : @Vince7914 Poveri sempliciotti, si sono fatti man mano 'assorbire' da quelle vecchie volpi del pd, e di maio col su… -