Cos’è Alternativa per la Germania (Di martedì 22 settembre 2020) Alternativa per la Germania (AFD) è un movimento di destra radicale e schierato su posizioni euroscettiche e contrarie all’immigrazione di massa. Si tratta del terzo partito più grande del Bundestag, il Parlamento tedesco, dove ha ottenuto 94 seggi su 709 alle elezioni del settembre 2017. É la principale forza di opposizione nell’agone politico tedesco, uno … Cos’è Alternativa per la Germania InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 22 settembre 2020)per la(AFD) è un movimento di destra radicale e schierato su posizioni euroscettiche e contrarie all’immigrazione di massa. Si tratta del terzo partito più grande del Bundestag, il Parlamento tedesco, dove ha ottenuto 94 seggi su 709 alle elezioni del settembre 2017. É la principale forza di opposizione nell’agone politico tedesco, uno … Cos’èper laInsideOver.

EffeDi8 : @firmina55 Non seguo il calcio, non mi drogo, non sono un mangione. Vacanze? Quest'anno ZERO. E la politica è solo… - RaffaelePizzati : RT @DaniSbrollini: #ABCdiDanielaSbrollini . Che cos'è il voto #utile?E' l'alternativa a 25 anni scritti in Veneto sempre nella stessa manie… - Angela23763271 : RT @DaniSbrollini: #ABCdiDanielaSbrollini . Che cos'è il voto #utile?E' l'alternativa a 25 anni scritti in Veneto sempre nella stessa manie… - FabrizioSigolo : RT @DaniSbrollini: #ABCdiDanielaSbrollini . Che cos'è il voto #utile?E' l'alternativa a 25 anni scritti in Veneto sempre nella stessa manie… - sacchiflavio : RT @DaniSbrollini: #ABCdiDanielaSbrollini . Che cos'è il voto #utile?E' l'alternativa a 25 anni scritti in Veneto sempre nella stessa manie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Alternativa Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera