Calciomercato Juventus, ufficiale: Morata è un nuovo giocatore bianconero. Dettagli e cifre dell’operazione (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Dopo avere sostenuto le visite mediche di rito al JMedical, l'attaccante ha ufficialmente posto la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero. Lo spagnolo, arriva a Torino attraverso la formula del prestito con opzione per il prolungamento dello stesso di un altro anno. A comunicare cifre e Dettagli dell'operazione è lo stesso club piemontese, attraverso un comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atletico de Madrid per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, del diritto alle prestazioni sportive del ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaroè ufficialmente undella. Dopo avere sostenuto le visite mediche di rito al JMedical, l'attaccante ha ufficialmente posto la firma sul contratto che lo legherà al club. Lo spagnolo, arriva a Torino attraverso la formula del prestito con opzione per il prolungamento dello stesso di un altro anno. A comunicaredell'operazione è lo stesso club piemontese, attraverso un comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali."Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atletico de Madrid per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, del diritto alle prestazioni sportive del ...

