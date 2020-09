Alessandro Di Battista dice che è «la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle» (Di martedì 22 settembre 2020) E commentando il pessimo risultato del M5S in Campania ha ricordato che «è campano il ministro degli Esteri, è campano il presidente della Camera» Leggi su ilpost (Di martedì 22 settembre 2020) E commentando il pessimo risultato del M5S in Campania ha ricordato che «è campano il ministro degli Esteri, è campano il presidenteCamera»

marcotravaglio : Alessandro Di Battista che non fa un solo comizio per il Sì al #referendum, ma arringa la folla pentastellata di Ba… - AleFiveStars : RT @carlakak: Di Battista: 'Il SI è una grande vittoria ma i cittadini ci hanno abbandonato; URGONO GLI STATI GENERALI!! E non per fare bli… - sologiuma : RT @carlakak: Di Battista: 'Il SI è una grande vittoria ma i cittadini ci hanno abbandonato; URGONO GLI STATI GENERALI!! E non per fare bli… - AnnaMar74773335 : RT @carlakak: Di Battista: 'Il SI è una grande vittoria ma i cittadini ci hanno abbandonato; URGONO GLI STATI GENERALI!! E non per fare bli… - Mdina1967 : RT @carlakak: Di Battista: 'Il SI è una grande vittoria ma i cittadini ci hanno abbandonato; URGONO GLI STATI GENERALI!! E non per fare bli… -