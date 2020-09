Ylenia Carrisi | arriva la confessione di un parente “E’ ancora viva…”

Leggi su aciclico

(Di lunedì 21 settembre 2020) Torniamo a parlare diovvero la figlia di Albano e Romina Power che come tutti sappiamo è scomparsa ormai oltre 20 anni fa dopo essersi trasferita da qualche mese a New Orleans. Di lei se ne è parlato abbondantemente in tutti questi anni, tante sono state le piste seguite dagli inquirenti e tanti gli avvistamenti che però purtroppo non hanno mai portato a nulla di buono e di vero. In quest’ultimo periodo sembra essereta una segnalazione o meglio una rivelazione da parte di un familiare che sembra nucleo dove si trova. Ma di chi stiamo parlando?, l’ultimo avvistamento e la rivelazione del familiare A distanza di un po’ di anni dalla scomparsa disi continua ...