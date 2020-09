Ufficiale: Simone Bonalumi torna alla Giana Erminio (Di lunedì 21 settembre 2020) Il difensore Simone Bonalumi vestirà di nuovo la maglia della Giana Erminio, come comunicato dal club: “A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Bonalumi, con un contratto che lo legherà alla società sino al 30 giugno 2021. Difensore centrale classe 1994, dopo un anno di assenza durante il quale ha vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo, nel girone B di Serie C, collezionando 19 presenze nell’anomala stagione condizionata dal lockdown, Bonalumi ritorna in biancazzurro dopo aver giocato agli ordini di mister Albè ininterrottamente dalla stagione 2013/14 – contribuendo a conquistare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Il difensorevestirà di nuovo la maglia della, come comunicato dal club: “A.S.comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore, con un contratto che lo legheràsocietà sino al 30 giugno 2021. Difensore centrale classe 1994, dopo un anno di assenza durante il quale ha vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo, nel girone B di Serie C, collezionando 19 presenze nell’anomala stagione condizionata dal lockdown,riin biancazzurro dopo aver giocato agli ordini di mister Albè ininterrottamente dstagione 2013/14 – contribuendo a conquistare ...

Salvatore Simone Pino passa alla Lazio in prestito con diritto di riscatto. La notizia ufficiale del passaggio in biancoceleste del difensore arriva con un comunicato del club etneo. “Il Calcio Catani ...

L’Avellino ha annunciato l’ingaggio di Emanuele Adamo, esterno classe ’98, sottoscrivendo con il calciatore un contratto biennale. L’anno scorso per lui la prima vera esperienza in un campionato profe ...

Bollate (Milano), 21 settembre 2020 - Candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Bollatesi in Movimento e presidente di seggio. È stato scoperto, segnalato alle autorità competenti e ri ...

