Uccide il figlio e si suicida | aveva preannunciato tutto su Facebook

(Di lunedì 21 settembre 2020)anticipato il doppio folle gesto suClaudio Baima Poma, 47enne operaio di un’azienda meccanica di Rivara, nel torinese. L’uomo, dopo aver ucciso con la pistola che deteneva illegalmente ildi 11 anni, si è tolto la vita. A portarlo all’estrema decisione la depressione che non è riuscito a vincere, anche - sostiene - per il mancato supporto della moglie. "Ho perso la battaglia contro la depressione. Partiamo per un lungo viaggio dove nessuno ci potrà dividere", scrive sul social network rivolgendosi alla moglie. Nel lungo post di commiato pubblicato sul proprio profilo, Claudio Baima Poma, ripercorre le tappe che lo hanno portato alla decisione di passare ad altra vita assieme aldi 11 anni. La compagna, dice, non lo ha mai ...

TORINO – Forse aveva paura che lo separassero dal bambino. Così un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere il figlio ...L'operaio, da quello che sono riusciti a ricostruire i carabinieri, soffriva da tempo di depressione e ha deciso di spiegare il suo folle gesto su Facebook Prima spara e uccide il figlio di appena 11 ...