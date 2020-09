Steven Zhang contro Dal Pino: 8 mila euro di multa. All’Inter 5mila euro di ammenda (Di lunedì 21 settembre 2020) multa di 8mila euro a Steven Zhang E’ di 8 mila euro il valore della multa inflitta a Steven Zhang presidente dell’Inter per aver “offeso” Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A nel mese di marzo. multa anche per il club nerazzurro dal valore di 5 mila euro. I FATTI – Nello scorso mese di marzo, quando l’epidemia del Coronavirus stava diffondendosi in tutto il mondo e in Italia in maniera esponenziale, il presidente nerazzurro ha attaccato a mezzo social (tramite una storia su Instagram) proprio il presidente della Lega Serie A definendolo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 settembre 2020)di 8E’ di 8il valore dellainflitta apresidente dell’Inter per aver “offeso” Paolo Dal, presidente della Lega Serie A nel mese di marzo.anche per il club nerazzurro dal valore di 5. I FATTI – Nello scorso mese di marzo, quando l’epidemia del Coronavirus stava diffondendosi in tutto il mondo e in Italia in maniera esponenziale, il presidente nerazzurro ha attaccato a mezzo social (tramite una storia su Instagram) proprio il presidente della Lega Serie A definendolo ...

Steven Zhang sarà costretto a pagare 8 mila euro di multa per le offese pronunciate nei confronti di Paolo Dal Pino Lo scorso 3 marzo il presidente dell’Inter, Steven Zhang, parlò di Paolo Dal Pino ...

