Referendum: Violante, 'campagna per il No ha corretto propaganda, ora riforme' (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "La campagna per il No è servita a correggere la propaganda per il Sì: si è infatti passati dal dire riduciamo il numero dei parlamentari per ridurre le spese, all'affermazione cominciamo a ridurre il numero dei parlamentari e poi seguiranno le riforme, un'impostazione sicuramente più corretta da un punto di vista costituzionale. Siccome Zingaretti e gli altri sono uomini d'onore ora ci aspettiamo il mantenimento delle promesse e quindi le riforme". Lo dice all'Adnkronos Luciano Violante, tra i sostenitori del No al Referendum costituzionale. "Riforma del bicameralismo e quindi dei regolamenti parlamentari, evitare che il Parlamento sia il luogo del freno delle decisioni ma un'assemblea decidente e non di pura rappresentanza" sono, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Laper il No è servita a correggere laper il Sì: si è infatti passati dal dire riduciamo il numero dei parlamentari per ridurre le spese, all'affermazione cominciamo a ridurre il numero dei parlamentari e poi seguiranno le, un'impostazione sicuramente più corretta da un punto di vista costituzionale. Siccome Zingaretti e gli altri sono uomini d'onore ora ci aspettiamo il mantenimento delle promesse e quindi le". Lo dice all'Adnkronos Luciano, tra i sostenitori del No alcostituzionale. "Riforma del bicameralismo e quindi dei regolamenti parlamentari, evitare che il Parlamento sia il luogo del freno delle decisioni ma un'assemblea decidente e non di pura rappresentanza" sono, ...

