Referendum, Ceccanti (Pd) a TPI: “La vittoria del Sì è la prima tappa del nostro percorso” (Di lunedì 21 settembre 2020) Referendum, Ceccanti (Pd) a TPI: “La vittoria del Sì è la prima tappa del nostro percorso” “Io penso che gli elettori del Pd ci abbiano dato un mandato non soltanto per arrivare al Sì al Referendum sul taglio del numero dei parlamentari, ma anche per le tappe successive. Da adesso infatti ci sarà un progressivo aggiornamento della riforma con tutti i dispositivi necessari ad armonizzare i lavori del Parlamento. Si tratta quindi di un percorso più realistico rispetto alla nostra battaglia del 2016, quando avevamo unito tutte le tappe insieme, presentando un quesito molto tecnico”. Non nasconde la soddisfazione per la vittoria del Sì al Referendum il costituzionalista e ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020)(Pd) a TPI: “Ladel Sì è ladelpercorso” “Io penso che gli elettori del Pd ci abbiano dato un mandato non soltanto per arrivare al Sì alsul taglio del numero dei parlamentari, ma anche per le tappe successive. Da adesso infatti ci sarà un progressivo aggiornamento della riforma con tutti i dispositivi necessari ad armonizzare i lavori del Parlamento. Si tratta quindi di un percorso più realistico rispetto alla nostra battaglia del 2016, quando avevamo unito tutte le tappe insieme, presentando un quesito molto tecnico”. Non nasconde la soddisfazione per ladel Sì alil costituzionalista e ...

lospiegone : Saranno poi necessari diversi adeguamenti, a partire dalla modifica della legge elettorale. Ne abbiamo parlato con… - Toscanaoggi : #Referendum, Ceccanti e Simoncini ci spiegano le ragioni del #Sì e del #No - StefanoCeccanti : RT @TV2000it: Voto referendum: 'sì' Ceccanti e 'no' Zanda @donvaccarelli - TV2000it : Voto referendum: 'sì' Ceccanti e 'no' Zanda @donvaccarelli - StefanoCeccanti : Referendum. Una mia intervista al Trentino, una alla Tv Svizzera, una ad una radio e una a Policlic… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Ceccanti Referendum, Ceccanti (Pd) a TPI: “La vittoria del Sì è la prima tappa del nostro percorso” TPI Ceccanti(Pd): importante il successo del sì riformista

Roma, 21 set. (askanews) - E' "importante" la vittoria del "sì riformista" al referendum. Lo dice Stefano Ceccanti del Pd. "I prima dati reali evidenziano l'ottima risposta, in media nazionale, col Sì ...

Referendum sul taglio dei parlamentari, la diretta

Dopo l’approvazione in via definitiva della riforma che prevede un taglio dei parlamentari dagli attuali 945 a 600, è stata avviata una raccolta firme per chiedere che la legge venisse sottoposta a re ...

Referendum taglio parlamentari: i dati definitivi sull’affluenza

In attesa di conoscere i risultati ufficiali, il Viminale ha diffuso i dati definitivi sull’affluenza alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari, per cui si è votato nella giornata di ier ...

Roma, 21 set. (askanews) - E' "importante" la vittoria del "sì riformista" al referendum. Lo dice Stefano Ceccanti del Pd. "I prima dati reali evidenziano l'ottima risposta, in media nazionale, col Sì ...Dopo l’approvazione in via definitiva della riforma che prevede un taglio dei parlamentari dagli attuali 945 a 600, è stata avviata una raccolta firme per chiedere che la legge venisse sottoposta a re ...In attesa di conoscere i risultati ufficiali, il Viminale ha diffuso i dati definitivi sull’affluenza alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari, per cui si è votato nella giornata di ier ...