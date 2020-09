Qualificazioni Roland Garros 2020: Giustino supera Marterer, out Lorenzi (Di lunedì 21 settembre 2020) Lorenzo Giustino alza la voce nel primo turno delle Qualificazioni al Roland Garros 2020. Vittoria tutt’altro che scontata quella contro il tedesco Maximilian Marterer, proveniente da un buon momento di forma come mostrato a Kitzbuhel. L’azzurro, dopo aver vinto il primo set, ha ceduto nel secondo imponendosi al tie-break per 7 punti a 1. Niente da fare invece per Paolo Lorenzi all’esordio nel tabellone cadetto. Il senese ha ceduto alla potenza abbinata a regolarità dell’olandese Botic Van de Zandschulp: punteggio di 7-6(5) 6-3. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Lorenzoalza la voce nel primo turno delleal. Vittoria tutt’altro che scontata quella contro il tedesco Maximilian, proveniente da un buon momento di forma come mostrato a Kitzbuhel. L’azzurro, dopo aver vinto il primo set, ha ceduto nel secondo imponendosi al tie-break per 7 punti a 1. Niente da fare invece per Paoloall’esordio nel tabellone cadetto. Il senese ha ceduto alla potenza abbinata a regolarità dell’olandese Botic Van de Zandschulp: punteggio di 7-6(5) 6-3.

