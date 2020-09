Quali sono i motivi delle proteste in Bielorussia? (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la giornata di sabato in cui centinaia di donne erano state arrestate, anche questa domenica i protestanti sono tornati in piazza per la sesta settimana di fila. La sesta domenica di proteste Il 19 settembre oltre 2000 persone si trovavano per le città principali della Bielorussia, in particolar modo a Minsk, dove si è assistito a una grande manifestazione contro il presidente bielorusso.Tra gli arresti effettuati nella giornata di sabato è degno di nota quello di Nina Bahinskaja, 73enne divenuta simbolo e guida del movimento di protesta. A seguito dell’arresto, durato poche ore, la Bahinskaja aveva esortato i protestanti a continuare la protesta ormai conosciuta col nome di “Marcia della Giustizia”.I suoi sostenitori non si sono fatti pregare e hanno riempito ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la giornata di sabato in cui centinaia di donne erano state arrestate, anche questa domenica i protestantitornati in piazza per la sesta settimana di fila. La sesta domenica diIl 19 settembre oltre 2000 persone si trovavano per le città principali della, in particolar modo a Minsk, dove si è assistito a una grande manifestazione contro il presidente bielorusso.Tra gli arresti effettuati nella giornata di sabato è degno di nota quello di Nina Bahinskaja, 73enne divenuta simbolo e guida del movimento di protesta. A seguito dell’arresto, durato poche ore, la Bahinskaja aveva esortato i protestanti a continuare la protesta ormai conosciuta col nome di “Marcia della Giustizia”.I suoi sostenitori non sifatti pregare e hanno riempito ...

La provincia di Rimini è l’unica in Emilia Romagna che non registra oggi nuovi casi di coronavirus. Non accadeva da oltre un mese. Nel riminese di segnalano anche tre guarigioni di residenti e una di ...

Un bellissimo concerto quello offerto alla città dal conservatorio Lucio Campiani l’altra sera, tutto dedicato a Beethoven. Il Teatro Sociale si è riempito, fino a quasi 500 posti (massimo in era Covi ...

Sono almeno 120 gli ettari di bosco andati in fumo ieri in località monte Maiuolo e parte di monte Caruso, nel territorio di Piana di Monte Verna. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento ...

