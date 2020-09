Qual è il numero verde il Averxe Easy Pos?

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 settembre 2020) Avere ilsemplifica la vita al commerciante. Certo, rimane ancoracuno che espone quel fastidioso foglietto vicino alla cassa con su scritto “Pagamento solo in contanti, non abbiamo il”, ma questo è contro producente per la stessa attività commerciale. Intanto, perché si reca un fastidio proprio al cliente che magari non ha carta moneta a disizione e ha effettuato acquisti economici anche di un certo peso. Poi, perché si dà quell’immagine di arretratezza e poca voglia di collaborare proprio con la stessa clientela: nessuno torna in un negozio dove, per pagare, ha delle difficoltà. I commercianti, dopo aver capito questo, hanno così affidato questo settore ad, la soluzione ...