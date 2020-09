Probabile formazione Bologna – De Silvestri subito titolare

(Di lunedì 21 settembre 2020) Inizia alle ore 20:45 contro il Milan il campionato deldi Sinisa Mihajlovic, che cercherà di fare meglio della stagione scorsa così come ha dichiarato in conferenza stampa. Le probabili mosse di Mihajlovic Nessun problema particolare per Mihajlovic che farà a meno solo di Medel per squalifica. Il nuovo arrivato Dedovrebbe giocarea destra e Tomiyasu spostato al centro. In attacco ci saranno Orsolini, Soriano, Barrow e Palacio, con questi ultimi due a scambiarsi il ruolo di punta centrale.: Skorupski; De, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio...

