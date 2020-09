Pompeo | il fattore tempo nella “scomunica” del Vaticano | porterà a Roma prove concrete delle interferenze cinesi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il “” serve a spiegare l’ iniziativa senza precedenti del Segretario di Stato americano Mikedi “scomunicare” il(con un articolo sulla rivista cattolica conservatrice First thing e il successivo lancio via twitter sabato notte, in quanto il rinnovo dell’accordo con la Cina per la nomina dei vescovi cattolici ne minerebbe la autorità morale).è atteso Oltretevere (e a) tra pochi giorni. Il 29 settembre, parteciperà ad un convegno organizzato proprio in(dove incontrerà Papa Francesco) sulla libertà religiosa nel mondo (come già ebbe a fare nel settembre del 2019 ) e quindi avrebbe potuto esprimere le sue riserve in quella sede. Ma evidentemente ...