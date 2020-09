Milan-Bologna: Ibrahimovic che gol di testa, assist di Theo Hernandez (VIDEO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Chi se non Zlatan Ibrahimovic per aprire al meglio il nuovo campionato dei rossoneri? Al 36′ di Milan-Bologna è il centravanti svedese a portare avanti il Milan con un colpo di testa formidabile sul quale Skorupski non può nulla. Perfetto anche il cross improvviso di Theo Hernandez che trova Ibra a centro area: elevazione impeccabile e girata sul secondo palo per l’1-0. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Chi se non Zlatanper aprire al meglio il nuovo campionato dei rossoneri? Al 36′ diè il centravanti svedese a portare avanti ilcon un colpo diformidabile sul quale Skorupski non può nulla. Perfetto anche il cross improvviso diche trova Ibra a centro area: elevazione impeccabile e girata sul secondo palo per l’1-0.

AntoVitiello : Il #Milan apre le porte di #SanSiro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e… - DiMarzio : #Milan, le modalità di gestione dei 1000 spettatori in vista della sfida di domani contro il #Bologna - AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - UgoBaroni : RT @CorSport: LIVE #Milan-#Bologna alle 20.45: formazioni ufficiali ? ?? - JohnF_Gomez : Final 1T. AC Milan 1 - 0 Bologna. FORZA MILAN!!! -