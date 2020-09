Mario Balotelli irrompe nella Casa | Saluto forzato a Dayane Mello al GF Vip

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 21 settembre 2020) Unda AntoElia per: cosìdel Grande Fratello Vip. Dopo la brutta storia che ha visto coinvolto Enock con Fausto Leali, il calciatoredi Cinecittà per esprimere amore e vicinanza a suo fratello. Nessun cenno per, sua ex … L'articoloal GF Vip proviene da ...