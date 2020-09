Live Non è la D’Urso, Asia Argento presenta la figlia Anna Lou Castoldi: «Madre pazzesca, c’è sempre stata» (Di lunedì 21 settembre 2020) Asia Argento per la prima volta va in tv a “Live Non è la D’Urso” assieme alla figlia Anna Lou, nata dalla sua relazione con Marco Castoldi, in arte Morgan. Nel giorno del suo quarantacinquesimo compleanno, l’attrice presenta a Barbara D’Urso Anna Lou, recentemente entrata nella serie Netflix “Baby 3”. Anna Lou ha parenti importanti artisticamente, figlia di Asia e Morgan, nipote di Dario Argento e Daria Nicolodi: “Li amo tutti – ha raccontato – non è difficile per me. Lei è una Madre pazzesca, c’è sempre stata per me. Il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020)per la prima volta va in tv a “Non è la D’Urso” assieme allaLou, nata dalla sua relazione con Marco, in arte Morgan. Nel giorno del suo quarantacinquesimo compleanno, l’attricea Barbara D’UrsoLou, recentemente entrata nella serie Netflix “Baby 3”.Lou ha parenti importanti artisticamente,die Morgan, nipote di Darioe Daria Nicolodi: “Li amo tutti – ha raccontato – non è difficile per me. Lei è una, c’èper me. Il ...

