La squalifica per Fausto Leali | Comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle ultime ore la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha Comunicato una Grande notizia che sembra sconvolgere di gran lunga i telespettatori. Negli ultimi giorni, a causa delle parole di “razzismo” che Fausto Leali ha dichiarato nei confronti di Enock e dei “negri” in generale, la produzione ha deciso di prendere un Grande provvedimento disciplinare. Durante gli scorsi giorni, mentre gli inquilini della casa stavano chiacchierando, Fausto Leali ha spiegato e affermato nei confronti di Enock Balotelli: “nero è un colore, negro è una razza”. La sua affermazione seppur detta senza la voglia di offendere nessuno, ha suscitato nei confronti dei telespettatori la voglia ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle ultime ore la paginadelVip haunanotizia che sembra sconvolgere di gran lunga i telespettatori. Negli ultimi giorni, a causa delle parole di “razzismo” cheha dichiarato nei confronti di Enock e dei “negri” in generale, la produzione ha deciso di prendere unprovvedimento disciplinare. Durante gli scorsi giorni, mentre gli inquilini della casa stavano chiacchierando,ha spiegato e affermato nei confronti di Enock Balotelli: “nero è un colore, negro è una razza”. La sua affermazione seppur detta senza la voglia di offendere nessuno, ha suscitato nei confronti dei telespettatori la voglia ...

Fausto Leali è di nuovo nei guai. Se le frasi su Mussolini avevano infatti creato agitazione e polemiche, alcune nuove affermazioni a stampo razzista da parte del cantante rischiano di porlo un passo ...

