Irruzione autunnale con piogge e abbassamento delle temperature

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma - L'ultima decade di settembre sarà caratterizzata da una fase piùper la Penisola, a causa del transito di alcuni fronti collegati ad una saccatura atlantica, forieri di, rovesci e un graduale caloal Centro Nord. Lo sprofondamento della saccatura atlantica sul comparto iberico provocherà sull'Italia un richiamo di aria calda nord africana che manterrà inizialmente lesu valori estivi al Sud, in attesa però di un calo termico che entro il weekend si manifesterà su tutta Italia a partire dalle regioni settentrionali per l'ingresso più deciso del flusso perturbato atlantico. 1° PARTE DELLA SETTIMANA, TEMPORALI AL CENTRO-NORD, ANCORA CALDO ESTIVO AL SUD. Una serie di fronti atlantici pressoché ...

Per il weekend è infatti prevista l'irruzione di un fronte di aria fredda proveniente ... Un ingresso in grande stile dell'autunno che potrà portare qualche beneficio ai ghiacciai provati dalla lunga ...Una goccia fredda in azione sul Centro-Nord dell'Italia sta determinando temporali sparsi alternati a fasi soleggiate. Nei prossimi giorni la situazione meteorologica tenderà ulteriormente a peggiorar ...