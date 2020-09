Inter, Vidal è arrivato in hotel: relax prima della firma – VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) View this post on Instagram Arturo #Vidal è arrivato all’hotel Sheraton. Qualche attimo di relax, prima di recarsi in sede per la firma sul contratto. Il cileno ha scattato anche dei selfie con i tifosi presenti! A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Sep 21, 2020 at 6:14am PDT Arturo Vidal è arrivato all’hotel Sheraton prima di recarsi in sede per la firma Prosegue la giornata nerazzurra di Arturo Vidal. Il cileno, intorno alle ore 14:30, è arrivato all’hotel Sheraton dove si concederà qualche momento di relax prima di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) View this post on Instagram Arturo #all’Sheraton. Qualche attimo didi recarsi in sede per lasul contratto. Il cileno ha scattato anche dei selfie con i tifosi presenti! A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Sep 21, 2020 at 6:14am PDT Arturoall’Sheratondi recarsi in sede per laProsegue la giornata nerazzurra di Arturo. Il cileno, intorno alle ore 14:30, èall’Sheraton dove si concederà qualche momento didi ...

DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - Goal_en_espanol : Ni ? Barcelona, ni ? PSG, ni ? Manchester United... ¡Arturo Vidal se va al Inter! ????? - AlfredoPedulla : #Vidal-#Inter: zero indennizzo, zero proprio. Due anni di contratto più opzione. Primo anno ingaggio 5 milioni più… - ivanzamoranobam : Ok, loro ci sono sempre,non ce Covid che tenga. #Inter #Vidal - thxinter : RT @fcin1908it: Inter, è il giorno di #Vidal. Il Presidente dell'Inter, Steven Zhang, arriva in sede. Tutto pronto per le firme del cileno??… -