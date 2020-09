Gualtieri ottimista sul Pil del terzo trimestre 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il rialzo del Pil nel terzo trimestre 2020 sarà superiore al calo registrato nel secondo”, lo dice il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri Nel terzo trimestre del 2020 (Luglio, Agosto e Settembre) si registrerà un rialzo del Pil sicuramente maggiore, per percentuali, al calo registrato nel secondo pari al -12,8%. A dirlo è il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a pochi giorni dalla presentazione in Consiglio dei Ministri della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (previsto tra il 28 e il 29 di Settembre). Nella stessa sede il Governo, conta di rivedere la propria previsione sul calo del Pil nel corso del 2020: “un calo che sarà ad una sola cifra e ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il rialzo del Pil nelsarà superiore al calo registrato nel secondo”, lo dice il Ministro dell’economia RobertoNeldel(Luglio, Agosto e Settembre) si registrerà un rialzo del Pil sicuramente maggiore, per percentuali, al calo registrato nel secondo pari al -12,8%. A dirlo è il Ministro dell’Economia Roberto, a pochi giorni dalla presentazione in Consiglio dei Ministri della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (previsto tra il 28 e il 29 di Settembre). Nella stessa sede il Governo, conta di rivedere la propria previsione sul calo del Pil nel corso del: “un calo che sarà ad una sola cifra e ...

carlo0950 : @Drittorovescio_ È ovvio che Gualtieri è ottimista di economia non ne capisce niente. - crisfontana481 : RT @carlo0950: @StaseraItalia Gualtieri è normale che sia ottimista di economia non ne capisce niente. - carlo0950 : @StaseraItalia Gualtieri è normale che sia ottimista di economia non ne capisce niente. - newsfinanza : Gualtieri: 'Ripresa è in corso'. Anche Conte ottimista: 'Vedo luce in fondo al tunnel' - roberto2_lamela : RT @michele_geraci: Il Min #Gualtieri si mostra ottimista 'sopra le attese'. Ovviamente speriamo che abbia veramente ragione Ma che implic… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri ottimista Gualtieri ottimista sul Pil del terzo trimestre 2020 Zon.it Vaccino sì, ma non per tutti. "Al 10% della popolazione"

Anche quando il vaccino contro il Covid19 sarà pronto non ci sarà per tutti. Per il primo anno sarà disponibile soltanto per un decimo della popolazione mondiale. Il calcolo è stato fatto in base alla ...

Dal digitale alle infrastrutture, trasformazione post covid: la sfida dell'economia italiana

Un quadro sulle prospettive dei settori lo fornisce anche il rapporto Sace sulle esportazioni, che vede criticità soprattutto nei settori dei beni intermedi (metallo, gomma, plastica) e di consumo: l’ ...

Il taglio delle stime dell'Istat non scalfisce l'ottimismo del Mef sul terzo trimestre

Il mese di agosto fa registrare entrate fiscali migliori delle attese mentre l'Istat taglia le stime sulla crescita del Pil nel secondo trimestre. È a queste due facce della stessa medaglia che bisogn ...

Anche quando il vaccino contro il Covid19 sarà pronto non ci sarà per tutti. Per il primo anno sarà disponibile soltanto per un decimo della popolazione mondiale. Il calcolo è stato fatto in base alla ...Un quadro sulle prospettive dei settori lo fornisce anche il rapporto Sace sulle esportazioni, che vede criticità soprattutto nei settori dei beni intermedi (metallo, gomma, plastica) e di consumo: l’ ...Il mese di agosto fa registrare entrate fiscali migliori delle attese mentre l'Istat taglia le stime sulla crescita del Pil nel secondo trimestre. È a queste due facce della stessa medaglia che bisogn ...