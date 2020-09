Grande Fratello Vip: se la tv italiana continua a essere uno spot per i fascisti (Di lunedì 21 settembre 2020) Chissà cosa avrà pensato nei giorni scorsi un ipotetico turista in viaggio in Italia che avesse deciso di fare un giro di zapping sulla tv della sua camera d’albergo. Si sarebbe imbattuto in Fausto Leali, cantante e concorrente del Grande Fratello Vip, che sottolinea come Benito Mussolini abbia fatto anche cose buone; o in Iva Zanicchi, cantante e opinionista prestata al mondo della politica, che difende il collega a Pomeriggio Cinque, chiedendo di “non disconoscere” quanto di buono fatto dal Duce; o ancora, in Alessandra Mussolini, nipote del dittatore e politica di estrema destra che mai ha preso le distanze dalle azioni del nonno, concorrente del talent in prima serata Ballando con le stelle su Rai 1, tv di stato. È facile immaginare che davanti a questo show, per l’ipotetico turista lo stupore sarebbe ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) Chissà cosa avrà pensato nei giorni scorsi un ipotetico turista in viaggio in Italia che avesse deciso di fare un giro di zapping sulla tv della sua camera d’albergo. Si sarebbe imbattuto in Fausto Leali, cantante e concorrente delVip, che sottolinea come Benito Mussolini abbia fatto anche cose buone; o in Iva Zanicchi, cantante e opinionista prestata al mondo della politica, che difende il collega a Pomeriggio Cinque, chiedendo di “non disconoscere” quanto di buono fatto dal Duce; o ancora, in Alessandra Mussolini, nipote del dittatore e politica di estrema destra che mai ha preso le distanze dalle azioni del nonno, concorrente del talent in prima serata Ballando con le stelle su Rai 1, tv di stato. È facile immaginare che davanti a questo show, per l’ipotetico turista lo stupore sarebbe ...

