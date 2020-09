Grande Fratello Vip: dopo Flavia Vento, anche Adua Del Vesco minaccia di abbandonare il reality show (VIDEO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Adua Del Vesco scoppia in lacrime e minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip. Il motivo? La pressione per le Nomination. Leggi su comingsoon (Di lunedì 21 settembre 2020)Delscoppia in lacrime ediilVip. Il motivo? La pressione per le Nomination.

