Grande Fratello VIP 5, Guenda Goria: "Vorrei che mio padre Amedeo fosse più presente" (Di lunedì 21 settembre 2020) Guenda Goria inizia ad ambientarsi nella casa del Grande Fratello VIP. Prime amicizie strette e prime confessioni, durante una conversazione con Pierpaolo Pretelli ed Enock parla della sua vita vissuta in compagnia dei suoi genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Io ho vissuto mia madre per tanto tempo in infanzia e adolescenza, dopo i 18 anni l'ho vissuta poco. Mio padre invece pochissimo da bambina, mentre quando mi sono trasferita a Roma ha iniziato a fare il papà. In questo periodo di lockdown non ero con lui, si è sentito da solo e allora mi ha detto che non mi sono fatta sentire ed ha messo da parte la mia roba "perchè io non è che posso avere i tuoi vestiti in casa". Insomma, il giornalista Rai sembra non aver preso bene la ...

