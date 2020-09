Gli rubano le fedi a cinque giorni dalle nozze: postano la storia sul web e gliele riconsegnano (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli hanno rubato le fedi nuziali a 5 giorni dalle nozze. Ma, grazie ai social, sono riusciti a ritrovarle. Anzi, a farsele riconsegnare dallo stesso ladro che gliele aveva portate via a poche ore dal ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli hanno rubato lenuziali a 5. Ma, grazie ai social, sono riusciti a ritrovarle. Anzi, a farsele riconsegnare dallo stesso ladro cheaveva portate via a poche ore dal ...

Maurizio Cattelan è l’artista italiano vivente più quotato al mondo. Nel 2016, il suo Hitler inginocchiato è stato venduto per 17,2 milioni di dollari. Lui, il 21 settembre, compie 60 anni e ci scherz ...

Operaio infedele ruba decine di bancali nella ditta del suo datore di lavoro

Rubava bancali di legno al datore di lavoro per rivenderli direttamente ai suoi clienti. Un operaio infedele e due suoi complici sono stati denunciati dai carabinieri per appropriazione indebita e ric ...

Rapine e minacce in strada col taglierino Arriva la polizia, 21enne finisce in carcere

Prima un furto su un’auto, poi una rapina a un minorenne, poi le minacce alle due vittime, infine un altro tentativo di rapina ai danni di un minorenne. Nel tardo pomeriggio di sabato la Squadra Volan ...

