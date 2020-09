Exit Poll Referendum: Sì in vantaggio con 60-64% – DIRETTA (Di lunedì 21 settembre 2020) Referendum: i primi Exit Poll segnano la vittoria del Sì con una percentuale del 60-64%. Corsa alle urne per le regionali Referendum Referendum costituzionale: alle 15.55, i primi Exit-Poll sembrano confermare la vittoria del Sì con una percentuale del 60-64% rispetto al No, a cui sarebbero andati il 36-40% dei voti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Regionali In Veneto è Zaia Show. Il candidato di centrodestra Luca Zaia ha infatti ottenuto il 70-74% dei voti, rispetto al candidato di centrosinistra, Arturo Lorenzoni che raccoglie soltanto il 16-20% dei voti. In Liguria, Giovanni Toti ottiene il 51-54% rispetto al candidato di centrosinistra Ferruccio Sansa che oscilla tra il 33 e il 37%. Nella regione Toscana, con soli 3 punti di ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020): i primisegnano la vittoria del Sì con una percentuale del 60-64%. Corsa alle urne per le regionalicostituzionale: alle 15.55, i primisembrano confermare la vittoria del Sì con una percentuale del 60-64% rispetto al No, a cui sarebbero andati il 36-40% dei voti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Regionali In Veneto è Zaia Show. Il candidato di centrodestra Luca Zaia ha infatti ottenuto il 70-74% dei voti, rispetto al candidato di centrosinistra, Arturo Lorenzoni che raccoglie soltanto il 16-20% dei voti. In Liguria, Giovanni Toti ottiene il 51-54% rispetto al candidato di centrosinistra Ferruccio Sansa che oscilla tra il 33 e il 37%. Nella regione Toscana, con soli 3 punti di ...

