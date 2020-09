Dramma a Torino | padre uccido figlio di 11 anni e poi si spara

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 settembre 2020)nella notte nel Torinese: un uomo di 47ha ucciso ildi 11 e poi si è tolto la vita a Rivara, nel Canavese. Il 47enne, operaio in un’azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere il. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. L’allarme è scattato poco prima delle due. Quando il personale del 118, con l’ausilio dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, è riuscito ad entrare all’interno dell’abitazione, non ha potuto far altro che constatare quanto accaduto. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di. L’uomo era separato dalla compagna e soffriva di depressione. Prima del gesto avrebbe scritto un lungo post indirizzato alla moglie nel quale annunciava le ...