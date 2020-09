qn_lanazione : #Siena #Elezioni - 'Discriminato al #seggio': la protesta di un #transessuale -

LA NAZIONE

Siena, 21 settembre 2020 - «Discriminati» dalla presidente di un seggio a Siena «che si è rifiutata di verbalizzare la nostra segnalazione». È quanto riferito al Movimento Pansessuale Arcigay di Siena ...Ai seggi elettorali viene loro richiesto di collocarsi in una fila o presso un registro in base al mero dato del sesso anagrafico indicato sul documento, con il pronunciamento ad alta voce del ...«Sono stata contattata in mattinata e mi hanno detto che manderanno da Napoli personale idoneo per farmi votare, perché appartengo al loro seggio ospedaliero. Solo che hanno precisato che non potrò vo ...