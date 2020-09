Corte Suprema Usa, Pelosi e Ocasio Cortez pensano all'impeachment (Di lunedì 21 settembre 2020) La speaker della Camera, Nancy Pelosi, non ha escluso la possibilità di utilizzare l’impeachment per ostacolare il tentativo dei repubblicani di riempire, prima del voto per le presidenziali, il posto lasciato vacante nella Corte Suprema dalla morte di Ruth Bader Ginsburg.“Abbiamo delle frecce nella faretra di cui non ho intenzione di discutere in questo momento, ma è certo che abbiamo una grande sfida dinanzi”.“Dobbiamo considerare, ancora una volta, tutti gli strumenti a nostra disposizione”.Sulla stessa lunghezza d’onda, Alexandria Ocasio-Cortez, la quale ha detto chiaramente che i Democratici dovrebbero prendere in considerazione l’impeachment del presidente Donald Trump e del procuratore generale degli Stati ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) La speaker della Camera, Nancy, non ha escluso la possibilità di utilizzare l’per ostacolare il tentativo dei repubblicani di riempire, prima del voto per le presidenziali, il posto lasciato vacante nelladalla morte di Ruth Bader Ginsburg.“Abbiamo delle frecce nella faretra di cui non ho intenzione di discutere in questo momento, ma è certo che abbiamo una grande sfida dinanzi”.“Dobbiamo considerare, ancora una volta, tutti gli strumenti a nostra disposizione”.Sulla stessa lunghezza d’onda, Alexandriaz, la quale ha detto chiaramente che i Democratici dovrebbero prendere in considerazione l’del presidente Donald Trump e del procuratore generale degli Stati ...

